السجن من 5 لـ 7 سنوات للمتهمين بالتزوير في محرر رسمي بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "إسلام.م"، بالسجن المشدد 5 سنة، المتهمة "نورا.م" بالسجن المشدد 7 سنوات؛ على خلفية اتهامهما بالتزوير في محرر رسمي بالبساتين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار، وأمانة سر ممدوح غريب وچورچ ماهر.

وجاء في أمر إحالة القضية 26594 لسنة 2021 جنايات البساتين، أن المتهمان "نورا.م" و"إسلام.م"، قلدا بواسطة غيرهما خاتم شعار الجمهورية بمكتب توثيق المعادي بأن اصطنعه لهما على غرار الأختام الصحيحة ووضع بصمته على المحررين المزورين موضوع التهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهمة الأولى، تهم من أبرزها استعمال المحررين المزورين فيما أعدا من أجله بأن قدماهما لموظف عام حسن النية لنقل ملكية شقة من مالكتها إليها، والمتهم الثاني استولى على مبلغ مالي قدره ٥٠٠ ألف جنيه من المجني عليه "محمد.م"، بالاحتيال باستعمال المحرر الرسمي موضع الاتهام.