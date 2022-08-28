للنطق بالحكم.. تأجيل محاكمة 3 صيادين متهمين بالقتل في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة 3 صيادين متهمين بقتل شخص بمدينة برج البرلس، إلى جلسة اليوم السادس من دور المحكمة في شهر سبتمبر 2022، وذلك للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي عبد التواب معوض، وسكرتارية محمد خليفة، وذلك في أحداث القضية رقم 9869 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 2919 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال من المدعو "محمد.خ.م.ي"، 20 عامًا، صياد، و"السعيد.م.ر.ع.ش"، 19 عامًا، صياد، و"يحي.ز.ش.م.خ"، 23 عامًا، صياد، ويقيمون بمدينة برج البرلس، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لأنهم في يوم 9 مايو 2021، بدائرة مركز شرطة البرلس، قتلوا المجني عليه "رزق.ا.م.م.ع"، عمدًا من غير سبق أو إصرار ولا ترصد.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات كفر الشيخ عن ارتكابهم الواقعة إثر خلاف سابق بينه، والمتهم الأول نشبت مشاجرة فيما بينهم تمكن المتهم خلالها من تسديد عدة طعنات له باستخدام اسلحة بيضاء حوزتهم "سكين، ومطواة"، استقرت بأسفل يمين بطن المجني عليه فسقط على أثرها أرضًا مدرجًا بدمائه محدثين ما به من إصابات، والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وأحرزوا، بغير مسوغ قانوني وبدون ترخيص أسلحة بيضاء "سكاكين ومطواة".