شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أياكس الهولندي على رادار الإنضمام للمان يونايتد فى الصيف الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد قد توصل لإتفاق نعائي من أجل ضم الجناح البرازيلي أنطوني نجم أياكس الهولندي، وأضافت التقارير أن الصفقة فى طريقها للحسم خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تم الإنتهاء من كل شئ، مع تبقي بنود بسيطة فى عقد اللاعب تأخر فقط من الإعلان الرسمي.

وأفادت التقارير أن الصفقة جاءت بعد تصميم كبير من المدرب الهولندي تين هاج، بعدما شدد المدرب على ضرورة حسم الصفقة خلال فترة الإنتقالات الصيفية وقبل إغلاق المريكاتو الصيفي، يأتي ذلك ضمن خطة مسئولي المان يونايتد فى تعزيز الخط الهجومي للفريق.



كيف سارت المفاوضات والقيمة المتوقعة للصفقة

وشهدت المفاوضات مع اللاعب عدة مراحل متنوعة، حيث فشل الفريق الهولندي فى رحيل اللاعب من بداية الأمر، ولكن كان للمقابل المادي دور كبير فى حسم الصفقة، خاصة مع تصميم مسئولي اليونايتد على إتمام الصفقة فى الساعات الأخيرة من القيد الصيفي.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الصففة ل100 مليون يورو فى صفقة قد تكون الأعلي مادياًّ فى سوق الإنتقالات الحالي، يأتي ذلك على الرغم من صغر سن اللاعب، إلا أنه استطاع التعبير عن قدراته بشكل جيد، مما جعله هدفًا للفريق الإنجليزي.



لماذا وافق أياكس على رحيل اللاعب فى الصيف؟

ويري مسئولي النادي الهولندي أن المقابل المادي لم يمكن رفضه، كما أنه سيتيح للفريق التعاقد مع لاعبين جدد، فى ظل وجود لاعبين شباب رائعين، الأمر الذي ظهر فى الماضي القريب عند تألق دي يونج لاعب وسط برشلونة، ودي ليخت مدافع البايرن.