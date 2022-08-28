الصحافة الورقية تعاني.. صحافيون يوجهون طلباً لنقابتهم

ومن هذا المنطلق، يوجه صحفيون طلباً لنقابة الصحفيين للمبادرة من أجل دعم الصحف والصحافيين لديمومة مسيرتها وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.

ويقول الكاتب والصحافي حسين السومري، لـ الخليج 365، "لنعترف صراحة بأن معظم الصحف اليومية تواجه مشكلة التوزيع لعدم وجود مؤسسات متخصصة بالتوزيع، اضافة الى عدم وجود اكشاك لباعة الصحف اليومية كما هو الحال في دول العالم المتقدمة بما فيها دول الجوار".



ويضيف السومري، أنه "لا يخلو أي عمل، وخاصة العمل الصحفي، من صعوبات مالية وإدارية حيث نعاني من نقص التمويل المالي الضاغط ونطالب عبر منبركم، نقابة الصحفيين العراقيين المتمثلة بالزميل النقيب (مؤيد اللامي) ان يبادر الى دعم الصحف التي يقف خلفها صحفيون شباب من اجل ديمومة مسيرتها وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.

ويتابع، أن "ما يتحقق من إيرادات جراء نشر الإعلانات في الجرائد له فائدة كبيرة في سداد تكاليف الطبع وأجور العاملين، لكن هذا لا يكفي لتغطية مجمل التكاليف اليومية، لنعيد ونكرر المطالبة بالدعم المالي والاسناد".

