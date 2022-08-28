مصرع ستة اشخاص في حادث اقتحام شاحنة لحفل بهولندا

وقالت الشرطة الهولندية، أن "الحادث أسفر أيضا عن إصابة 7 أشخاص يعالجون في المستشفى"، مضيفة أن أحدهم في حالة حرجة".

ووقع الحادث حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش) على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي روتردام، عندما اندفعت شاحنة مخترقة حاجز الطريق إلى حقل كان الجيران يقيمون فيه حفلا.



وقالت الشرطة إن "ملابسات الحادث لم تتضح بعد"، موضحة انه تم "اعتقال سائق الشاحنة وهو إسباني يبلغ من العمر 46 عاما".

واشارت الشرطة الى إنه "لم يظهر على السائق ما يشير إلى تناوله الكحول، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل حول السبب المحتمل للحادث".

ونقلت صحيفة "لابيرداد" الإسبانية، عن متحدث باسم شركة النقل الإسبانية "إل موسكا" التي يعمل السائق لديها، أن السائق "انحرف عن الطريق وهو يسير بمحاذاة الحاجز بينما كان يحاول تجنب الاصطدام بسيارة (فان)".



ولم تؤكد الشرطة هذا التقرير، لكنها ذكرت أنها استجوبت سائق سيارة (فان) بيضاء كشاهد.