شكرا لقرائتكم خبر عن ليس سالم الدوسري.. وست هام يقترب من ضم نجم الهلال السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في طريقه نحو الدوري الإنجليزي خلال منافسات الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "aksam التركية"، أن وست هام يونايتد الإنجليزي، بات قريب من ضم الدولي المالي موسى ماريجا مهاجم نادي الهلال، بالميركاتو الصيفي.



وست هام يغير وجهة ماريجا من فنربخشة التركي



وتابعت: "فنربخشة التركي كان قريب من ضم اللاعب خلال الميركاتو الجاري، إلا أن العرض الإنجليزي غير وجهة اللاعب الذي يفضل اللعب في إنجلترا لأول مرة في مسيرته".

وأضافت: "ماريجا غير سعيد بتواجده في المملكة العربية السعودية، وأن فريق وست هام يونايتد يسعى لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة".



ماريجا على أعتاب الرحيل عن الهلال بعد موسم واحد في السعودية



وانضم ماريجا إلى صفوف الهلال قادما من نادي بورتو البرتغالي الصيف الماضي، بعقد يمتد لثلاث سنوات، في صفقة انتقال حر.

وبدأ الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، بفوز على نظيره الخليج، بهدفين دون رد، في طريق الحفاظ على اللقب الذي توج به الموسم الماضي.