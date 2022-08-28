اشتعال المواجهات في ليبيا .. إصابات وضحايا في اشتباكات طرابلس

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الصحة الليبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات العاصمة طرابلس إلى 32 قتيلا و159 جريحا.

وكانت دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في العاصمة طرابلس، مع استمرار الاشتباكات التي بدأت مساء أول أمس الجمعة وأسفرت عن إصابة مدنيين، وفق جهاز الإسعاف والطوارئ.

وأعربت البعثة الأممية في بيان، عن «قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس، مما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات».

وأضاف البيان أن البعثة الأممية «تذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وأنه من الضروري امتناع كافة الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف».