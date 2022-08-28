شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "التنسيقية فى أسبوع" يرصد أبرز أنشطة أعضاء التنسيقية الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط برنامج "التنسيقية فى أسبوع" المذاع على قناة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يقدمه أحمد عبد الصمد، الضوء على أبرز أنشطة أعضاء التنسيقية خلال الأسبوع الماضى، والتي جاء على رأسها الجلسة النقاشية التى عقدها صالون التنسيقية بعنوان:"الثانوية العامة بين الواقع والمأمول.. ربط التعليم الأساسي بسوق العمل".

كما سلط البرنامج، الضوء على اجتماع فريق عمل "قصور الثقافة" بمشروع العدالة الثقافية، لبحث عدد من الموضوعات الهامة التي طرحت خلال المراحل السابقة في هذا الشأن، والذى شهد حوار موسع بين أعضاء الفريق حول كيفية مشاركة التنسيقية في إعادة إحياء قصور الثقافة، كما تضمن مناقشة ما تم تنفيذه من توصيات المرحلة السابقة من خلال الزيارات والفاعليات.

وأشار البرنامج الى الندوة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول آليات وتطبيق مبادرة المشروعات الخضراء في المحافظات، في إطار رئاسة واستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.