شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات عودة "عاشور والزيات" لسباق الترشح بنقابة المحامين..نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "معركة الكرسى بنقابة المحامين.. سيناريوهات خروج سامح عاشور ومنتصر الزيات من "عنق الزجاجة" بعد استبعادهما؟"، استعرض خلاله المعركة القانونية التي من المقرر أن تدور رحاها داخل أروقة محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بشأن الطعون المقدمة لإلغاء الحكم الصادر ضد كلا من سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، وعضو مجلس الشيوخ، ومنتصر الزيات، باستبعادهما من قوائم الكشوف النهائية لانتخابات الترشح على معقد النقيب العام للمحامين، وإليكم التفاصيل كاملة:

سيناريوهات خروج "عاشور" و "الزيات" من "عنق الزجاجة" بعد استبعادهم؟.. "دائرة فحص الطعون" تفتح لهما الفرصة الأخيرة.. والطعن لا يوقف التنفيذ.. والمرشحان يؤكدان لأنصارهما: ستكون معركة قانونية



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