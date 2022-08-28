شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. النائب تيسير مطر يشارك فى ملتقى ثقافى بعنوان "التغيرات المناخية وتداعياتها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي بعنوان "التغيرات المناخية وتداعياتها"، فى السابعة والنصف من مساء غدا الاثنين، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يتحدث فى الملتقى الدكتورة نهى سمير عميدة كلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، والدكتورة أميرة جمال أستاذ الصحة العامة جامعة قناة السويس، والدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط جامعة الفيوم، والدكتور أحمد العوضي مدير مركز التنمية المستدامة جامعة عين شمس، والنائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، وكيل لجنة الصناعة بالمجلس، والدكتور أحمد الشامى الخبير الاقتصادي.

تدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى باقة متنوعة من أجمل أغانى زمن الفن الجميل، لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، تقدمها فرقة شموع بقيادة المطرب الكبير سعيد عثمان.

يهدف الملتقى إلى مناقشة القضايا الهامة والتحديات التى تواجه المجتمع وإلقاء الضوء عليها، وتوعية الأفراد في المجتمع بدورهم اتجاه تلك القضايا، ومحاولة طرح حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.