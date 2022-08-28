المخدرات في الأردن: إحباط تهريب 6 ملايين حبة كبتاغون من سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق-(بي بي سي):

أحبطت قوات الجيش الأردني عملية تهريب مخدرات قادمة من الأراضي السورية ، وصادرت أكثر من 6 ملايين حبة كبتاغون و578 كف حشيش.

وأشار الجيش في بيان له أن قواته اشتبكت مع المهربين مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم باتجاه الأراضي السورية وضبط المركبة المحملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة.

و كان الجيش الأردني قد أعلن عن عمحاولات تهريب مشابهة في فبرايرالماضي.

ويؤكد الأردن أن 85 في المئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن، وخصوصا جنوبا إلى السعودية ودول الخليج. وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011.