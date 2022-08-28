أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

ويرصد الخليج 365 أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

كيلو السمك البلطي يتراوح بين 26 و32 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو المكرونة بين 80 و90 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 80 جنيهًا و200 جنيه.

وسعر كيلو الكابوريا يتراوح بين 32 و70 جنيهًا.

وسعر كيلو الجمبري يتراوح بين 55 و 125 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو البوري إلى بين 64 و80 جنيهًا.