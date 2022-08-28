تداول 9 آلاف طن بضائع عامة في موانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وجرى تداول 9000 طن بضائع عامة و545 شاحنة و90 سيارة.

شملت حركة الواردات اليوم الأحد 4000 طن بضائع ، 316 شاحنة و50 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 229 شاحنة و40 سيارة.

غادر ميناء سفاجا صباح اليوم السفينة أمل واستقبل الميناء أمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس. كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين بريدج وسينا ويستعد لمغادرة ثلاث سفن وهي آيلة، سينا، وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وسينا وغادرت السفينتين بريدج وسينا. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 975 راكب بموانيها.