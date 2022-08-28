مصرع طفل في انهيار منزل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

لقي طفل مصرعه، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ، في انهيار منزل بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا بلاغًا بسقوط جزء من سقف خشبي بمنزل ببندر البلينا دائرة المركز. وبالانتقال والفحص، تبين سقوط بعض العروق الخشبية بسقف منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "محمود. خ" 31 عامًا عامل "يقطنه وأسرته".

نتج عن ذلك وفاة نجل مالك المنزل الطفل "حمزة. م" 3 أعوام نتيجة سقوط عرق خشبي عليه أثناء نومه. وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وعلل مالك المنزل سبب سقوط السقف لقدمه وتهالكه.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

جرى إخلاء المنزل من قاطنيه، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا لاتخاذ اللازم. حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.