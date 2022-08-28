لأول مرة في العالم..تعيين وزير للقهوة

اسماعيل عبد الحي - بعث رئيس وزراء دولة بابوا غينيا الجديدة ، جيمس مارابيه، في حكومته أول وزارة تعنى بأشهر مشروب في العالم وهو القهوة

فقد شهدت حكومة بابوا غينيا الجديدة انضمام وزارة للقهوة، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأعلن عن إم بي جو كولي كأول وزير للقهوة ضمن مجلس الوزراء الجديد ل بابوا غينيا الجديدة.

كما أن هذا المنصب الوزاري يعتبر الأول على مستوى العالم ولم يشهده أي تشكيل وزاري من قبل.

وفي السنوات الماضية، زاد الطلب على حبوب القهوة التي تزرعها دولة بابوا غينيا الجديدة، كمنتج تصديري حيوي، يتم تصديرها لدول مثل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.

وكالات