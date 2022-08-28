انت الان تتابع خبر مهمة جديدة طال انتظارها.. ناسا تذهب لاستكشاف القمر خلال ساعات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ الجديد من فلوريدا عند الساعة 8:33 صباحا بالتوقيت الشرقي في الولايات المتحدة، وفي حال تعثر الإطلاق نتيجة الأحوال الجوية فهناك موعدان احتياطيان في 2 و 5 سبتمبر المقبل.

ويمثل الإطلاق غير المأهول أول ظهور لأقوى صاروخ تم تجميعه على الإطلاق ويبدأ رحلات عودة ناسا التي طال انتظارها إلى سطح القمر، إذ تعد المهمة الأولى في برنامج Artemis القمري التابع لناسا، والذي من المتوقع أن يحمل رواد فضاء الوكالة إلى القمر في مهمتها الثالثة في عام 2025.



وبلغت تكلفة الصاروخ المستخدم في الإطلاق القوى لدى"ناسا"، 20 مليار دولار، ويستخدم لمرة واحدة فقط، بينما تبلغ تكلفة الإطلاق 4 مليارات دولار، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن المتوقع أن تدور المركبة غير المأهولة حول القمر لمدة 42 يوما قبل أن تعود إلى الأرض، حيث ستهبط في المحيط.

ويأتي هذا الإطلاق ضمن برنامج "آرتيميس" الذي تديره "ناسا" ويرمي إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر مرة أخرى.

وتريد الوكالة الأميركية أيضا اختبار تقنيات يمكن أن تقود إلى هبوط البشر على كوكب المريخ.



ويعتبر هذا أكبر مشروع صواريخ تطلقه "ناسا" منذ مشروع "ستاورن 5" أو "زحل " الذي قاد إلى هبوط أول إنسان على سطح القمر عام 1969، علما بأن ذلك المشروع استمر بين عامي 1967- 1973.

وتداول رواد مواقع التواصل ساعة العد التنازلي الموجودة في مركز كينيدي للفضاء، وهي تشير إلى وقت إطلاق المهمة الفضائية.