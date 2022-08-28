شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مصر نجحت فى خفض معدلات التسرب من التعليم خلال الـ5 سنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت دراسة حديثة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات، الضوء على التسرب من التعليم في مصر، مؤكدة أن مصر نجحت في خفض معدلات التسرب من التعليم على مدار الخمس سنوات الماضية، كما أن نسب تسرب الإناث سجلت تراجعًا أقل من نسب تسرب الذكور، فبينما كانت نسب التسرب بحسب النوع متساوية عام 2018، تفاوتت النسبة لصالح الذكور حتى عام 2021، وتعددت أشكال فجوة تسرب الفتيات، وازدادت النسبة عامًا بعد آخر، واتسعت الفجوة عبر المراحل التعليمية العليا خلال العام الدراسي الواحد مقارنة بالمراحل الدنيا.

وذكرت الدراسة التي أعدتها الدكتورة إسراء على، أن نسب تسرب الإناث بالمرحلة الابتدائية سجلت انخفاضا في محافظة القاهرة، ويسجلن 0.15% مقارنة بالذكور 0.22%، وترتفع نسبتهن في المرحلة الإعدادية إلى 0،79% مقارنة بالذكور 0.64%. وبشكل عام تسجل محافظة مطروح أعلى نسب تسرب للإناث خلال العام الماضي في المرحلتين الابتدائية بنسبة 0.62%، والإعدادية بنسبة 2.72%، وتدلل نسب تسرب الإناث مقارنة بالذكور من بعد جغرافي على استبعاد ارتباط تصنيف ظاهرة التسرب بخصائص الريف أو الحضر الأمر الذي يستوجب مزيدًا من البحث حول أسباب ضعف استجابة الفتيات إلى برامج وسياسات القضاء على هذه الظاهرة من التعليم المصري.