شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة وجود زيادة فى البضائع دون تسجيلها فى السجلات وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 أنه في حالة الزيادة غير المبررة للبضائع، وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلات، يعاقب المتسبب في ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة علي البضائع الزائدة .

تجدر الإشارة أنه وفقا للقانون يعاقب بغرامة تعادل نصف الضريبية الجمركية المعرضة للضياع فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة كل من تسبب بطريق الإهمال في النقص غير المبرر للبضائع عما هو مدرج بقائمة الشحن أيًا كان نظام الإفراج الجمركي .