شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 32 مستشفى جامعيا جديدا فى 8 سنوات بتكلفة 19.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت أرقام ومؤشرات التقرير الصادر عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حول خطتها وموازنتها للسنة المالية 2022/2023، والذى وجهته للبرلمان خلال دور الانعقاد الثانى له، ارتفاع عدد المستشفيات الجامعية إلى 120 مستشفى فى عام 2022 مقارنة بـ 88 مستشفى فى عام 2014، بزيادة 32 مستشفى على مدار السنوات الـ 8 الأخيرة بتكلفة 19.5 مليار جنيه.

وذكر التقرير أن المستشفيات الجامعية تمثل 30% من عدد الأسرة بالقطاع الطبى فى مصر، ونحو 50% من عدد أسرة العناية المركزة، كما إنها تخدم حوالى 20.1 مليون مريض من خلال عياداتها الخارجية، وتقدم خدمات الطوارئ فى أقسام الطوارئ والحوادث لنحو 3 مليون مريض، مشيرًا إلى إجراء المستشفيات الجامعية لنحو 1.5 مليون عملية جراحية سنوياً فى مختلف التخصصات.

وأوضح تقرير الوزارة، أن التطور الذى شهدته المستشفيات الجامعية بارتفاع عددها، ساهم فى ارتفاع عدد الأسرة وكذلك الحضًانات، حيث ارتفع عدد الأسِرة من 28 ألف و 958 سرير فى 2014، إلى 36 ألف و 825 سرير فى 2022، بزيادة 7867 سرير، كما ارتفعت أسِرة العناية المركزة من 3000 سرير عناية مركزة إلى 5030 سرير بتكلفة 2 مليار جنيه.

كما ارتفع أيضًا عدد الحضًانات من 656 حضًانة إلى 1000 حضًانة، بزيادة 214 حضًانة وبتكلفة 150 مليون جنيه، وهو ما ترتب عليه زيادة القدرة على استيعاب عدد أكبر من المرضى سنوياً، والذى ارتفع من 16 مليون مريض عام 2014 إلى 20 مليون مريض فى 2022، بالإضافة إلى، ارتفاع عدد خدمات الطوارئ المقدمة، من 2 مليون مريض إلى 3 مليون مريض.