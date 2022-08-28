انت الان تتابع خبر تعرض منزل نائب الى هجوم مسلح وسط ميسان ـ عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "منزل النائب رائد المالكي تعرض لهجوم مسلح وسط مدينة العمارة بمحافظة ميسان".
وأضاف، أن "الهجوم المسلح لم يشهد اي اصابات بشرية".
محمد يوسف
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