انت الان تتابع خبر أبرزها إسباينول ضد مدريد.. مواعيد المواجهات الاوروبية لليوم الأحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةأستون فيلا X وست هام – الساعة 3 عصرا على قناة Premium 1 beIN Sportsوولفرهامبتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة Premium 2 beIN Sportsنوتينجهام X توتنهام – الساعة 5:30 مساء على قناة Premium 1 beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي X فياريال – الساعة 5:30 مساء على قناة 1 beIN Sports HD

برشلونة X بلد الوليد – الساعة 7:30 مساء على قناة 1 beIN Sports HD

إسبانيول X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة 1 beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



هيلاس فيرونا X أتلانتا – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1ساليرنيتانا X سامبدوريا – الساعة 6:30 مساء على قناةAD SPORTS Premium 2فيورنتينا X نابولي – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1ليتشي X إمبولي – الساعة 8:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني

كولن X شتوتجارت – الساعة 3:30 عصرا

فيردر بريمن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت X تولوز – الساعة 1 ظهرا

لوريان X كليرمون فوت 63 – الساعة 3 عصرا

نيس X مارسيليا – الساعة 3 عصرا

ستاد بريست 29 X مونبلييه – الساعة 3 عصرا

تروا X أنجيه – الساعة 3 عصرا

ستاد ريمس X ليون – الساعة 5 مساء

باريس سان جيرمان X موناكو – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

قاسم باشا X هاتاي سبور – الساعة 6:15 مساء

قيصري سبور X جيرسونسبور – الساعة 6:15 مساء

طرابزون سبور X جالاتا سراي – الساعة 8:45 مساء

