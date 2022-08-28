حدث ليلاً| قرارات جيدة من البنك المركزي قريبًا.. وتطورات أزمة سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

سد النهضة| خبير: استمرار تدفق المياه أعلى الممر الأوسط

نشر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، أول صورة بعد التخزين الثالث بدون سحب.

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متى تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب بين الكليات الجامعية والمعاهد؟

كشفت وزارة التعليم العالي، الفترة التي تبدأ فيها مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

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تثبيت الفائدة وجذب استثمار جديد.. روشتة محافظ البنك المركزي الأسبق لمواجهة الأزمة الاقتصادية

اقترح الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، عددًا من الحلول والسياسات النقدية والمالية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.

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رئيس اتحاد بنوك مصر: القطاع المصرفي قوي.. وقرارات جيدة من البنك المركزي قريبًا

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر رئيس اتحاد بنوك مصر، إن البنك المركزي يعمل مع الحكومة من أجل التوافق بين السياسة المالية والسياسة النقدية.

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الدفاعات الروسية تُسقط صواريخ أطلقتها قوات كييف على مقاطعة خيرسون

أعلن فلاديمير ليونيف رئيس إدارة مقاطعة "خيرسون" المحررة جنوب أوكرانيا، أن الدفاعات الروسية أسقطت عددا من الصواريخ أطلقتها قوات كييف على مدينة "نوفايا كاخوفكا" في المقاطعة.

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جوتيريش يعرب عن خيبة أمله لفشل نتائج مؤتمر "عدم انتشار الأسلحة النووية"

سلّط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الضوء على الحاجة للحوار لتقليل التهديد النووي بعد أن فشلت الدول في التوصل لإجماع خلال المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معربًا عن خيبة أمله من الفشل في الوصول لنتيجة ملموسة والاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والنهوض بأهدافها بعد مضي 52 عامًا عليها.

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خلفت عشرات القتلى والجرحى.. هدوء الأوضاع في طرابلس بعد اشتباكات دامية

تشهد العاصمة الليبية في هذه الأثناء هدوءا حذرا بعد توقف الاشتباكات التي اندلعت.

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مصر تدعو الأطراف والقوى الوطنية الليبية إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار

أكدت وزارة الخارجية، في بيان مساء السبت، على ضرورة حماية المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشعب الليبي الشقيق أمنه واستقراره ومقدراته ويعلي المصلحة العليا للبلاد.

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تقليل أعداد ورفض التنسيق.. 5 مطالب جديدة من "المهندسين" للتعليم العالي

وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خطابا إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد خلاله أن النقابة عقدت جلسة نقاشية شارك فيها العديد من المختصين من جهات علمية ذات صلة، انتهت إلى خمسة توصيات يجب تطبيقها لتطوير التعليم الهندسي.

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وزير الطيران يعتذر هاتفيا لراكب بعد تلف حقائبه في المطار

فاجئ الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، راكبا مصريا يدعى أحمد المحلاوي باتصال هاتفي فور وصوله من الخارج، بعد تلف حقائبه في مطار القاهرة الدولي.

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