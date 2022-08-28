شاهد الصور النهائية لشكل محطة قطارات الصعيد الجديدة في بشتيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تُواصل الحكومة، تنفيذ أعمال وإنشاء محطة قطارات الصعيد في الجيزة، لخدمة المواطنين من أهالي الصعيد وبحري والمناشي.

ومن المقرر افتتاح المحطة الأضخم بنهاية 2022 الجاري، لتكون جاهزة بالكامل مطلع 2023، لخدمة الركاب، وذلك بهدف تخفيف الضغط على محطة مصر -رمسيس-.

وبلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ أعمال مشروع المحطة أكثر من 61%، حيث تقع المحطة في موقع استراتيجي متميز في قلب المحاور الجديدة، وهي ملتقى لعدد من الخطوط سواء خطوط الصعيد أو المناشي.

وتقام المحطة على مساحة 57 فدانًا، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 170 ألف راكب يوميًا، كونها محطة متكاملة وذكية وتضم ورش للقطارات والجرارات والعربات.

وتضم المحطة محور عرابي ومحور 26 يوليو الجديد والقديم، ومحور الفريق كمال عامر، ومحطات (شارع ومترو عرابي والمونوريل الجاري إنشاؤها والأتوبيس الترددي، وسفاري بالجيزة وشارع السودان وقريبة من الطريق الدائري).

ويرصد "الخليج 365" حسب وزارة النقل ومحافظة الجيزة الصور النهائية لمحطة قطارات الصعيد الجديدة التي تقام على أعلى مستوى حضاري.