شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب: وحدات الجهاز الإدارى حصلت على 85.9% من حجم الاستخدامات فى 23/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فندت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، توزيع الاستخدامات للسنة المالية الجديدة 2022/2023، على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة حسب تصنيفاتها الثلاثة (وحدات الجهاز الإداري الهيئات العامة الخدمية – وحدات الإدارة المحلية).

جاء ذلك في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن خطة العام المالي 2022/ 2023 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية لذات العام المالي، والتي وافق عليها مجلس النواب.

ويكشف تقرير لجنة الخطة، حصـول وحدات الجهاز الإدارى للدولة على نحو %85.9 من قيمة المقدر من الاستخدامات للسـنة المالية الجديدة 2022/2023، يليها وعلى التوالي، تحصـل الهيئات العامة الخدمية على نحو 7.5٪ ووحـدات الإدارة المحلية على نحو 6.6%.

يُشار إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

وتشمل الاستخدامات 7 أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه)