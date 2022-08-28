متى يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب؟ التعليم العالي تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت وزارة التعليم العالي، التوقيت الذي يتم فيه فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: يتم ذلك عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا.

وأضافت الوزارة: تعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.