تحقيقًا لأعلى درجات الحوكمة.. الأوقاف تعمم التبرع الإلكتروني بالمساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وفّرت وزارة الأوقاف، الماكينات الخاصة بالتبرعات بالمساجد، لتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية ولصرف التبرعات وفق الضوابط والتعليمات لعمارة المساجد والبر العام، في ضوء رفع الصناديق من المساجد، وميكنة خدمة التبرع.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي تشجيعًا للأئمة والعاملين بالمساجد التي بها مجالس إدارات معتمدة وحسابات بنكية على دورهم في حث وتشجيع وتوجيه المواطنين بالتبرع لأوجه الخير من خلال الدفع الإلكتروني لحساب مجالس الإدارات المعتمدة، وتيسيرًا وتسهيلًا لأهل الخير.

وأكدت إثابة القائمين على العمل على النحو التالي من الموارد الذاتية للوزارة :

1. ما يعادل 1% من إجمالي المتحصلات الشهرية لإمام المسجد بحد أقصى (1000 جنيه ) شهريًّا.

2. ما يعادل 1% من إجمالي المتحصلات الشهرية لجميع العمال بالمسجد بحد أقصى (1000 جنيه) شهريًّا إذا كان بالمسجد أكثر من عامل، وبحد أقصى (500 جنيه) شهريًّا حال وجود عامل واحد بالمسجد .

3. ما يعادل 1% من إجمالي حصيلة المتحصلات الشهرية بواقع نصف في المائة لمدير الإدارة بحد أقصى (1000 جنيه) شهريًّا ، عن إجمالي المساجد الواقعة في نطاق إدارته، ونصف في المائة للمفتش أو المفتشين الذين تقع الماكينات في نطاق عملهم بحد أقصى (1000 جنيه) شهريًّا لكل منهم.

4. ما يعادل 1% بواقع نصف في المائة لمدير عام الدعوة والبر ، بحد أقصى (1500 جنيه) شهريًّا ، ونصف في المائة لمدير الدعوة والمراكز الثقافية بحد أقصى (1000 جنيه) شهريًّا عن مجمل العمل بالمديرية.

5. ما يعادل 1% من إجمالي حصيلة كل ما يتم توريده لمدير المديرية بحد أقصى (1500 جنيه) شهريًّا عن مجمل العمل بالمديرية.

• وبما لا يجاوز النسبة المقررة بالجدول تحت أية حال، وذلك لمدة عام من 1/ 7/ 2022 حتى 30/ 6/ 2023 تشجيعًا لنجاح التجربة .