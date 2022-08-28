بعد إغلاقه 3 أيام.. إعادة فتح كوبري عزمي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، عن إعادة فتح كوبري عزمي بعد 3 أيام من إغلاقه لإجراء أعمال الصيانة في الكوبري.

أشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال متابعته العمل على الكوبري، إلى أن حركة السيارات عادت إلى طبيعتها على الكوبري بعد أعمال الصيانة التي جرت به، في إطار الخطة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والميادين والكباري، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكد محافظ بورسعيد على أن صيانة كوبري عزمي تسهم في إحداث السيولة المرورية ومنع التكدس في هذه المنطقة الحيوية، بالتوازي مع أعمال تطوير المحاور والطرق المحيطة بالكوبري.