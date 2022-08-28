تقليل أعداد ورفض التنسيق.. 5 مطالب جديدة من "المهندسين" للتعليم العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خطابا إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد خلاله أن النقابة عقدت جلسة نقاشية شارك فيها العديد من المختصين من جهات علمية ذات صلة، انتهت إلى خمسة توصيات يجب تطبيقها لتطوير التعليم الهندسي.

وقال بيان من النقابة إن المطالب الخمسة هي:

أولاً: ألا يزيد أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسي هذا العام على 25 ألف طالب، وهو ما يعادل 5% من الناجحين في الثانوية العامة.

ثانيًا: بخصوص القبول بالجامعات والمعاهد الهندسية الخاصة، ألا يزيد الفارق في تنسيق القبول بين التعليم الحكومي والخاص على .5% من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية.

ثالثًا: تطالب النقابة بأن يتم توجيه طلاب التعليم الفني لتنسيق قبول الجامعات التكنولوجية.

رابعا: يتم توزيع الطلاب على المعاهد الهندسية حسب التقييم الذي يتم بمعرفة لجنة القطاع الهندسي.

خامسا: تتبنى النقابة إنشاء نقابة للتكنولوجيين وكذلك إنشاء اتحاد باسم اتحاد المهن الهندسية يضم كل من نقابة المهندسين ومصممي الفنون التطبيقية والتكنولوجيين.