الدفاعات الروسية تُسقط صواريخ أطلقتها قوات كييف على مقاطعة خيرسون

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلن فلاديمير ليونيف رئيس إدارة مقاطعة "خيرسون" المحررة جنوب أوكرانيا، أن الدفاعات الروسية أسقطت عددا من الصواريخ أطلقتها قوات كييف على مدينة "نوفايا كاخوفكا" في المقاطعة.

وقال ليونيف - في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، ردا على الانفجارات التي سمعت في المدينة - إن "القوات الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا آخر، والدفاع الجوي الروسي دمر عددا كبيرا من هذه الصواريخ".. مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات عن وقوع خسائر جراء القصف حتى الآن.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، القضاء على أكثر من 80 مرتزقا أجنبيا في منطقة "دنيبروبتروفسك"، ونحو 70 قوميا متطرفا في منطقة خيرسون.