27 أغسطس , 2022 الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب). أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت أنها ستمنح أوكرانيا ست طائرات مسيرة تعمل تحت الماء للمساعدة في تطهير ساحلها من الألغام وتأمين شحنات الحبوب. وأفادت الوزارة في بيان بأن بريطانيا ستدرب أيضاً العشرات من أفراد البحرية الأوكرانية على استخدام الطائرات المسيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تمنح أوكرانيا 6 طائرات مسيرة لكشف الألغام تحت البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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