بتكوين تتراجع إلى ما دون 20 ألف دولار

واشنطن: تراجعت بتكوين إلى ما دون 20 ألف دولار اليوم السبت، في مواصلة لخسائر هذه العملة الرقمية التي أدت لهبوطها بنحو 60 بالمئة عن أعلى مستوى بلغته هذاالعام. وفي أحدث تداول لها، نزلت بتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، 1.5 بالمئة إلى 19946 دولارا اليوم، بانخفاض 298 دولارا عن إغلاقها السابق.

وبذلك تكون قد انخفضت 58.7 بالمئة عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48234 دولارا والذي سجلته في 28 مارس آذار. في غضون ذلك، تراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 2.76 بالمئة إلى 1467.2 دولار، أي أقل 41.60 دولار عن إغلاقها السابق.

يأتي انخفاض بتكوين بعد يوم ضعيف للعملة أمس الجمعة، إذ نزلت مع تراجع وول ستريت وإغلاق مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بانخفاض أكثر من ثلاثة بالمئة.