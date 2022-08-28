بيان عاجل من وزارة الخارجية بشأن الاشتباكات في العاصمة الليبية

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت وزارة الخارجية بياناً مساء السبت أكدت خلاله على ضرورة حماية المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشعب الليبي الشقيق أمنه واستقراره ومقدراته ويعلي المصلحة العليا للبلاد.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر تدعو جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار وتجنب العنف وضبط النفس حقناً للدماء.

وأعرب المتحدث عن حرص مصر على توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي ليبي توافقي على نحو يلبي تطلعاتهم ورؤيتهم للإنطلاق نحو المستقبل ويحقق الاستقرار المنشود في ليبيا.