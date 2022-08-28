وزير الطيران يتدخل لحل أزمة راكب تعرضت حقيبته للتلف بمطار القاهرة

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الفريق محمد عباس وزير الطيران، راكبا مصريا يدعى أحمد المحلاوى باتصال هاتفى، بعد أن تعرضت حقيبة السفر الخاصة به إلى التلف، بعد وصوله مطار القاهرة الدولى على متن رحلة مصر للطيران، وقدم له الاعتذار وأنه سوف يتدخل لحل أزمته على الفور.

وقال الراكب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، إنه عقب وصوله مطار القاهرة الدولى على رحلة مصر للطيران، توجه لاستلام حقيبة السفر الخاصة به على سير الحقائب والأمتعة وجد حقيبة السفر تالفة تماما هى وكل محتوياتها، وعلى الفور توجه إلى موظف خدمة الأمتعة بالمطار التابع لشركة مصر للطيران وحرر محضرا بالواقعة لإثبات الحالة التى كانت عليها الحقيبة، وأيضا تقدم بتقديم شكوى لإدارة مطار القاهرة الدولى، ثم بعد ذلك غادرت المطار، وفوجئ بمكالمة من الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، والذى قدم له الاعتذار عما حدث لحقيبة السفر.

وأكد وزير الطيران للراكب، أنه أمر المسئولين بشركة مصر للطيران بأن يقوموا بتعويض الراكب عن ما حدث تعويضا ماديا ومعنويا لأن هدفنا بوزارة الطيران وشركة مصر للطيران (الشركة الوطنية)، وذلك فى ضوء اتجاه الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى هو رضاء وسعادة العملاء وتقديم خدمة بأعلى مستويات الجودة العالمية للمواطن المصرى.

وأكد الراكب أن مسئولى شركة مصر للطيران تواصلوا معه بالفعل وقدموا له الاعتذار عما حدث وأن الشركة ستعوضه بأى تعويض يرضيه ماديا ومعنويا. وعبر عن مدى سعادته، بالتصرف المفاجئ الذى حدث معه، وأنه يثبت بأن القيادة السياسية لمصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تختلف عن أى عصور مضت وترفع شعار المواطن المصرى أولا وأبدا ودائما.