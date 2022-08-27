27 أغسطس , 2022 الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب). اتهمت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت القوات الأوكرانية بقصف مجمع محطة زابوريجيا للطاقة النووية ثلاث مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهام بالمسؤولية عن قصف بالقرب من المحطة أدى يوم الخميس إلى اندلاع حرائق في أفران بمحطة قريبة تعمل بالفحم، الأمر الذي أدى لفصل المحطة عن شبكة الكهرباء.

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: أوكرانيا قصفت محطة زابوريجيا النووية 3 مرات في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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