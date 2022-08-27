في سامراء.. حريق يتسبب بخروج محطات للكهرباء عن الخدمة

بغداد - ياسين صفوان - أعلن قطاع توزيع كهرباء سامراء بمحافظة صلاح الدين، السبت، عن خروج محطات للكهرباء عن الخدمة بسبب حريق.

وقال القطاع في بيان، "حدث حريق على قابلوات في محطة شمال سامراء الثانوية وادى الى خروج محطة الشهيد مهدي العران ومحطة العرموشية ومحطة المثنى الشمالي ومحطة المثنى الجنوبي 33kv ومغذيات 11kv سكك 1 وسكك2 وجبيرية الاولى والثانية والضباط الثانية والمياه الثقيلة وبنات الحسن والرصاصي والجالسية والصناعة من العمل".

وأضاف البيان أنه "تم تبليغ القوات الامنية وعمل جاري من قبل شبكات نقل الطاقة وقطاع صيانة سامراء وشعب القابلوات فرع توزيع كهرباء صلاح الدين وقطاع سامراء".