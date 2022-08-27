العراق يتأهل لربع نهائي كأس العرب للناشئين

تمكن المنتخب العراقي للناشئين، السبت، من الفوز على نظيره جزر القمر في كأس العرب للناشئين بهدفين لهدف.

وجاءت المباراة ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم دون 17 عاماً الجارية في مدينة وهران الجزائرية.

وبهذا الفوز يكون المنتخب العراقي قد تأهل لربع نهائي البطولة بعيداً عن نتيجة مباراته المقبلة.

وكان العراق قد تغلب في مباراته السابقة على نظيره المغربي بهدفين لنظيف، وسيلتقي موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل.