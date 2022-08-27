شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 163 قتيلا ومصابا.. حصيلة اشتباكات طرابلس الليبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفعت أعداد ضحايا الاشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس إلى 163 قتيلا ومصابا خلال 24 ساعة.

وكشفت وزارة الصحة الليبية، بشأن ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، مؤكدة أن إجمالي الحالات التي تم إسعافها إلى المستشفيات وصلت 163 حالة.

وتابعت في بيان لها، مساء السبت، أنه من بين هذه الحالات 23 حالة وفاة وخروج 83 آخرين من المستشفيات بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.

وتستمر الاشتباكات بين المليشيات الموالية للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا والحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في عدة نواحي بالعاصمة طرابلس.

وتستمر الرماية العشوائية بين المليشيات وسط المناطق السكنية بالعاصمة طرابلس، ما أسفر عن سقوط قذيفة مدفعية عشوائية على مستشفى دار الرحمة التابعة للمستشفى الجامعي طرابلس دون تسجيل خسائر بشرية.

كما شهدت محاول الاشتباكات تقدمات قوات في بعضها وتأخر في أخرى، مع إرسال العديد من الإمدادت والتعزيزات خاصة للطرق الخارجية المحيطة بالعاصمة أبرزها الساحلي قرب مدينة زليتن.

ومن جانبه أعلن الهلال الأحمر الليبي تمكنه مساعدة عدد من الأهالي في الخروج من مناطق الاشتباكات المسلحة، وإخلاء بعض الحالات من داخل مستشفى شارع الزاوية ونقلهم لذويهم.

الحكومة تنفي مسؤوليتها عن تسلل بعض الفصائل لطرابلس

وفي السياق أكد الناطق باسم الحكومة باشاغا ووزير الصحة عثمان عبدالجليل في تصريحات إعلامية، أن دخول بعض الفصائل لطرابلس لم يتم بآمر الحكومة، وأنها لا علاقة لهم بالاشتباكات في طرابلس، وإنما تحركوا نتيجة لاعتداء مليشيات موالةي للدبيبة عليهم.

وفي وقت سابق دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في العاصمة طرابلس معربة عن " قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين مما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات ".

اما الولايات المتحدة الامريكية فهي الاخر عبرت عن قلقها "البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس " وذلك في تغريدة نشرت عبر الصفحة الرسمية لسفارة واشنطن على تويتر.

ودعت رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لقطع زيارته إلى تونس للعودة بشكل عاجل للعاصمة طرابلس، وذلك حسب مكتبه الإعلامي الذي أوضح ان المنفي "اعتذر للرئيس التونسي قي