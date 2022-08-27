مواد سرية وراء تفتيش منزل ترمب

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وسلم ترمب بشكل طوعي تلك الوثائق السرية، مع مجلات وصحف وصور وخطابات وملاحظات ومواد متنوعة أخرى، في 15 صندوقا، إلى الأرشيف الوطني في يناير بعدما طلبت الوكالة الاتحادية المسؤولة عن إجراء الحفاظ على الوثائق الرئاسية والحكومية أن يعيد ترمب هذه السجلات إلى واشنطن.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي أي) على تصريح من قاض اتحادي لتفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بعد اكتشاف أن الرئيس السابق قد نقل بشكل غير قانوني 184 وثيقة سرية من البيت الأبيض، وفقا لإفادة تم الكشف عنها أمس الأول.وسلم ترمب بشكل طوعي تلك الوثائق السرية، مع مجلات وصحف وصور وخطابات وملاحظات ومواد متنوعة أخرى، في 15 صندوقا، إلى الأرشيف الوطني في يناير بعدما طلبت الوكالة الاتحادية المسؤولة عن إجراء الحفاظ على الوثائق الرئاسية والحكومية أن يعيد ترمب هذه السجلات إلى واشنطن.

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