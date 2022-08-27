شكرا لقرائتكم خبر الكاظمي يدعو إلى تقديم تنازلات لتجاوز أزمة العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أن العراق يمر بأزمة سياسية تهدد المنجز الأمني الذي تحقق في البلاد.

وقال خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، «إن الأزمات السياسية في العراق من غير المعقول تبقى بلا حلول وقد تغلبنا على أزمات أمنية طاحنة وتجاوزنا أزمة اقتصادية ووفرنا الرواتب للموظفين».

وأضاف «إن البلد ما زال يمتلك فرصة كبيرة لتحقيق طفرات اقتصادية» ، داعيا «الجميع إلى تقديم التنازلات والحرص على البلد لأن العراق أكبر من الجميع».

وطالب الجميع بتحمل المسؤولية في التوصل لحلول للأزمة، مؤكدا أن مفتاح الحل يكمن في جلوس الجميع على طاولة الحوار الوطني.

من جانبه جدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تأييده لمبادرة الحوار الوطني لأن وضع العراق لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة».

وقال «إن ما وصلنا إليه يمثل تراجعا عما كنا عليه ويجب الجلوس على طاولة الحوار والمضي بانتخابات مبكرة من خلال الجلوس لطاولة حوار تصل لحلول للأزمة السياسية الراهنة».

وأشار الرئيس العراقي برهم صالح إلى أن البلاد تمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة، وقال خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة ، «إن التعثر السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الوطنية الدستورية بعد مضي عشرة أشهر على إجراء الانتخابات هو أمر غير مقبول».

وأضاف «يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف»، مشددا على ضرورة «الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة وصولا الى حلول جذرية تمكن العراقيين في بناء حقيقي لدولة حامية وخادمة لمصالح كل العراقيين».

وقال «إن الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب ألا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني».

بدوره، دعا عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني جميع الأطراف والشركاء إلى تغليب مصلحة الوطن لتجاوز الأزمات الراهنة والانطلاق نحو مستقبل آمن ومزدهر لأبناء الشعب العراقي.