عباس يطلق حملة دولية لكشف جرائم إسرائيل

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وقال إن عباس يؤكد أن هذا الموضوع (ملف الأسرى) يقع على رأس أولوياتنا، وأننا لن نسمح بالتعامل مع هؤلاء الأبطال بهذه الطريقة التي لا تمت للإنسانية بصلة، لافتا إلى توجيه سفراء فلسطين حول العالم للبدء بحملة تحرك واسعة للكشف عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الرئاسة الفلسطينية أمس، إن الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل يتعرضون لحملة قمع غير مسبوقة، معلنة إطلاق تحرك دبلوماسي لحشد الدعم الدولي لقضيتهم. وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، بأن الرئيس محمود عباس يتابع باهتمام وقلق شديدين ما يتعرض له أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي من حملة قمع غير مسبوقة.وقال إن عباس يؤكد أن هذا الموضوع (ملف الأسرى) يقع على رأس أولوياتنا، وأننا لن نسمح بالتعامل مع هؤلاء الأبطال بهذه الطريقة التي لا تمت للإنسانية بصلة، لافتا إلى توجيه سفراء فلسطين حول العالم للبدء بحملة تحرك واسعة للكشف عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى.

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