100 طن أغذية للسودانيين يحملها الجسر الجوي السعودي

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وتمكن الفريق الفني المختص التابع للمركز من الوصول إلى المناطق المعزولة والمتضررة بالفيضانات، ونجح في تسليم المساعدات الإيوائية والغذائية للمتضررين هناك، رغبة في التخفيف من معاناتهم وتحسين وضعهم المعيشي.يذكر أنه وصلت أمس الأول طائرتان إغاثيتان سعوديتان ضمن الجسر الإغاثي السعودي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، تحملان على متنهما أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية للتخفيف من معاناة المتضررين من السيول.
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