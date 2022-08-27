شكرا لقرائتكم خبر 100 طن أغذية للسودانيين يحملها الجسر الجوي السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات غذائية وإيوائية للأسر المتضررة في جمهورية السودان، ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي سيره المركز أخيرا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدعم الشعب السوداني عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددا من المدن والولايات، وأدت لخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وتمكن الفريق الفني المختص التابع للمركز من الوصول إلى المناطق المعزولة والمتضررة بالفيضانات، ونجح في تسليم المساعدات الإيوائية والغذائية للمتضررين هناك، رغبة في التخفيف من معاناتهم وتحسين وضعهم المعيشي.

يذكر أنه وصلت أمس الأول طائرتان إغاثيتان سعوديتان ضمن الجسر الإغاثي السعودي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، تحملان على متنهما أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية للتخفيف من معاناة المتضررين من السيول.