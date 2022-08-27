شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تطالب بخفض قيمة التكاليف الموجهة للمراكز الثقافية والبعثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، زيادة قيمة المقدر من النفقات المخصصة لمقابلة متطلبات تكاليف المكاتب والمراكز الثقافية ومكاتب البعثات في السنة المالية الجديدة 2022/2023 إلى نحو 32.6 مليون جنيه مقابل 30.1 ملیون في السنة المالية السابقة.

جاء ذلك في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن خطة العام المالي 2022/ 2023 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية لذات العام المالي والتي وافق عليها مجلس النواب.

وتشير اللجنة إلي أن هذه الزيادة بلغت نحو 2.5 مليون جنية بنسبة 8.3% عن العام السابق، وكذا الأعوام المالية السابقة، وهو الأمر الذي تؤكد اللجنة معه على تنفيذ توصياتها التي أدرجتها في تقاريرها السابقة من ضرورة النظر في تخفيض قيمة التكاليف الموجهة لهذه المراكز وبما يتفق ومقتضيات ترشيد الإنفاق.

يُشار إلي أن الحكومة وجهت في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) استثمارات كلية لقطاع التعليم بنحو 77.2 مليار جنيه.

يُشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه)