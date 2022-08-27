الهلال الأحمر الليبي: تمكنا من مساعدة عدد من الأهالي في الخروج من مناطق الاشتباك

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الهلال الأحمر الليبي، مساء السبت أن فرقه تمكنت من مساعدة عدد من الأهالي في الخروج من مناطق الاشتباك، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وطالب الهلال الأحمر الليبي، كل الأطراف إلى مساعدة فرقه لتأدية مهامها.

تجددت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس، وسط اتهامات متبادلة بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل البرلمان، بمحاولة بسط السيطرة على العاصمة بالقوة.

وأعلنت وزارة الصحة الليبية، مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات حتى اللحظة، جراء الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس.