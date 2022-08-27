ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في طرابلس إلى 23 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الليبية، مساء السبت عن ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في طرابلس إلى 23 قتيلا على الأقل، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

بدوره أعلن الهلال الأحمر الليبي، مساء السبت أن فرقه تمكنت من مساعدة عدد من الأهالي في الخروج من مناطق الاشتباك.

تجددت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس، وسط اتهامات متبادلة بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل البرلمان، بمحاولة بسط السيطرة على العاصمة بالقوة.

وأعلنت وزارة الصحة الليبية، مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات حتى اللحظة، جراء الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس.