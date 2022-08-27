اخبار العالم

للمستنفذين وطلاب السنوات السابقة.. كيفية تسجيل رغبات القبول بجامعة الأزهر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تفتح جامعة الأزهر، غدا، باب التنسيق لفئات من الطلاب عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.

ووافق رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التنسيق، للفئات الآتية (المستنفذين_ السنوات السابقة_ المعادلات_ الترجمة الفورية لطالبات الثانوية العامة_تخصص القراءات)، بدءا من غدا الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٨م وحتى يوم ٢٠٢٢/٩/٨م.

وينشر "الخليج 365" كيفية تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر لفئات" المستنفذين_ السنوات السابقة_ المعادلات_ الترجمة الفورية لطالبات الثانوية العامة_تخصص القراءات"، وهي على النحو التالي:

- الدخول على الروابط التالية:

القراءات

السنوات السابقة

المستنفذين

ثانوية عامة طالبات يقدموا في الإدارة العامة لشؤون التعليم

​- كود دفع القراءات

٦٤٥

الرابط

رابط الدفع

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا