للمستنفذين وطلاب السنوات السابقة.. كيفية تسجيل رغبات القبول بجامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
تفتح جامعة الأزهر، غدا، باب التنسيق لفئات من الطلاب عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.
ووافق رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التنسيق، للفئات الآتية (المستنفذين_ السنوات السابقة_ المعادلات_ الترجمة الفورية لطالبات الثانوية العامة_تخصص القراءات)، بدءا من غدا الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٨م وحتى يوم ٢٠٢٢/٩/٨م.
وينشر "الخليج 365" كيفية تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر لفئات" المستنفذين_ السنوات السابقة_ المعادلات_ الترجمة الفورية لطالبات الثانوية العامة_تخصص القراءات"، وهي على النحو التالي:
- الدخول على الروابط التالية:
القراءات
السنوات السابقة
المستنفذين
ثانوية عامة طالبات يقدموا في الإدارة العامة لشؤون التعليم
- كود دفع القراءات
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الرابط
رابط الدفع