للمستنفذين وطلاب السنوات السابقة.. كيفية تسجيل رغبات القبول بجامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تفتح جامعة الأزهر، غدا، باب التنسيق لفئات من الطلاب عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.

ووافق رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التنسيق، للفئات الآتية (المستنفذين_ السنوات السابقة_ المعادلات_ الترجمة الفورية لطالبات الثانوية العامة_تخصص القراءات)، بدءا من غدا الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٨م وحتى يوم ٢٠٢٢/٩/٨م.

وينشر "الخليج 365" كيفية تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر لفئات" المستنفذين_ السنوات السابقة_ المعادلات_ الترجمة الفورية لطالبات الثانوية العامة_تخصص القراءات"، وهي على النحو التالي:

- الدخول على الروابط التالية:

القراءات

السنوات السابقة

المستنفذين

ثانوية عامة طالبات يقدموا في الإدارة العامة لشؤون التعليم

​- كود دفع القراءات

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الرابط

رابط الدفع