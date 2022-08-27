مصرع شاب في حادث تصادم بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه في حادث مروري، مساء اليوم السبت، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمستشفى الخارجة التخصصي توفى في حادث سير.

بفحص البلاغ تبين تصادم دراجة آلية "موتوسيكل" مع سيارة في قرية "صنعاء" جنوب مركز الخارجة، ما أسفر عن مصرع عمر محمد علي أحمد، 17 عاما.

جرى نقل المتوفى لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.