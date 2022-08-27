تستغرق 3 أيام : ماكرون يبدأ اليوم زيارة للجزائر

اسماعيل عبد الحي - يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس 25 اوت 2022 زيارة رسمية للجزائر تستغرق 3 أيام وتهدف إلى طيّ صفحة القطيعة و”إعادة بناء” علاقة لا تزال مثقلة بأعباء الماضي.

وبعد أن يُرحب به نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في المطار حوالي الساعة 15.00 بتوقيت تونس سيتجه الرئيسان إلى مقام الشهيد الذي يخلد ذكرى حرب الاستقلال عن فرنسا (1954-1962)، قبل مأدبة عشاء في القصر الرئاسي.

وتتزامن الزيارة مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962.

وسيلتقي ماكرون رواد أعمال جزائريين شباب قبل أن يتوجه إلى وهران، وثاني مدن البلاد المشهورة بروح الحرية التي جسدتها موسيقى الراي في الثمانينيات.