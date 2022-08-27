شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد يوضح سر فوز ليفربول العريض على بورنموث في البريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أوضح ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، سر الفوز العريض الذي حققه الريدز على على فريق بورنموث.

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث

والتقى فريق ليفربول بنظيره بورنموث في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز بنتيجة تسعة أهداف دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط له ويرفع رصيده إلى 5 نقاط.

أرنولد يكشف تفاصيل الفوز على بورنموث

وقال أرنولد في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "نجحنا في استغلال فرصنا اليوم، بدأنا بشكل جيد، هذا ما احتجنا إلى القيام به بعد يوم الإثنين (الخسارة أمام مانشستر يونايتد)".

وتابع: "كان هدفنا هو الخروج من التكتلات، لعبنا في الأجواء هنا اليوم، كنا في المقدمة منذ الركلة الأولى، لقد كانت مباراة رائعة، وأداء استثنائي".



وواصل: "هدفي؟ أنا وبوبي لعبنا تمريرة ثنائية لطيفة، وشعرت بنفسي أتسلل إلى حافة منطقة الجزاء، سمعت صرخات، سددها، وفكرت لما لا؟ لقد سددتها بشكل جيد، هدف جيد، لم أره بعد، أنا متأكد من أنني سأراه على تويتر خلال دقيقة".

واستكمل: "لم تكن بدايتنا لهذا الموسم كما كنا نأمل، ثلاث نتائج مخيبة للآمال، في الملعب كانت الأجواء لطيفة، كنا نعلم أن الأمر سيكون هكذا هنا، كان لدينا شيء لإثباته، كنا بحاجة إلى الفوز، وفعلنا ذلك بطريقة خاصة".

واختتم: "كما قلت، كان لدينا أمر علينا إثباته بعد ثلاث مباريات مخيبة للآمال، ولكن الشيء الرئيسي هو أننا فزنا اليوم".