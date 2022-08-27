شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز قاتل على فولهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن نادي أرسنال الإنجليزي من الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حول الفريق تأخره بهدف لفوز بهدفين على فولهام فى اللحظات الأخيرة، ليواصل "الجانرز" إنطلاقته المميزة فى البيرميرليج هذا الموسم بتحقيق فوزه الرابع على التوالي بعد مرور أربع جوالات من فعاليات المسابقة.

وتقدم فولهام فى النتيجة مع إنطلاقة الشوط الثاني عن طريق لاعبه ألكسندر ميتروفيتش قبل أن يعود أرسنال سريعًا ليدرك هدف التعادل بواسطة مارتن أوديغارد، ويظن الجميع أن المباراو فى إتجاهها للتعادل بين الفريقين، قبل أن يلقي جابريال دوس سانتوس كلمة الختام بتسجيل هدف قاتل "للجانرز "عند الدقيقة 85.



أرسنال يحقق أفضل بداية منذ سنوات طويلة

ويبدو أن الأرسنال ستكون منافس قزي على لقب بطولة الدوري هذا الموسم، لا سيما أنه لم يسبق له تحقيق مثل هذه الإنطلاقة القويى منذ سنوات طويلة، حيث أن الفريق يسير بخطأ ثابتة للغاية حتي الآن، مما سيجعل مبارياته مع أندبة التوب 6 فى الدوري الإنجليزي حاسمة بشدة.

ويمني جماهير الارسنال النفس إستعادة إنجاز الفريق بالماضي، حينما تمكن الفريق بالتتويج بالبطولة موسم 2004/2003 دون التعرض لهزيمة واحدة، مما يجعل عاشقي الفرؤق يستعيدون هذه الذكريات الجميلة، فى محاولة لتكرار هذا الإنجاز مرة أخري.



مانشستر سيتي يواصل مطاردته لأرسنال على الصدارة

فى الجانب المقابل يواصل فريق مانشيتر سيتي الإنجليزي زحفه وراء أرسنال من أجل خطف الصدارة منه، وذلك بعدما تمكنت كتيبة بيب جوارديولا من الفوز على كريستال بالاس برباعية مقابل هدفين، بقيادة من المهاجم النرويجي هالاند، ليفصل الفريق نقطتين فقط عن" الجانرز " المتصدر.