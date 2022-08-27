شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. عرض خيالي من يونايتد يخطف به نجم برشلونة قبل تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بات في طريقه لحسم صفقة قوية قبل نادي تشيلسي، من داخل نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



تشيلسي يرغب في ضم أوباماينج بسبب رغبة توخيل



وارتبط الجابوني بيير إيمريك أوباماينج مهاجم البلوجرانا بالرحيل إلى تشيلسي الإنجليزي، هذا الصيف في ظل رغبة توماس توخيل مدرب الفريق، في تواجده داخل ستامفورد بريدج.

كما يرغب برشلونة في رحيل اللاعب رغم تمسك تشافي هيرنانديز المدير الفني بخدماته، من أجل قدرته في تسجيل جول كوندي مدافع الفريق الجديد، بسبب مخاوف اللعب المالي النظيف.



مانشستر يونايتد يُجهز عرض ضخم لخطف أوباماينج



وأكدت صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، أن مانشستر يونايتد يجهز عرضًا يبلغ 25 مليون إسترليني من أجل حسم صفقة النجم الجابوني، هذا الصيف.

وتابعت: "الفريق الكتالوني لن يكون عائقًا في رحيل أوباميانج، بسبب معاناة النادي الكتالوني ماليًا، ورغبته في تقليل حجم الرواتب".

وتعاقد برشلونة مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الميركاتو الصيفي الجاري، ما جعل أوباميانج يتحول إلى لاعب بديل في تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز، منذ بداية الموسم الجاري.

وكان جينالويكا دي ماريزيو الصحفي الموثوق في شبكة سكاي سبورت، أن مانشستر يونايتد يفكر في ضم أوباميانج تعزيزًا للهجوم قبل غلق انتقالات الصيف.